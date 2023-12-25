الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض حكاية "ولو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل" على شاشة CBC

حكاية ولو بعد حين
حكاية ولو بعد حين

تبدأ شبكة قنوات cbc في عرض حكاية "ولو بعد حين" من حكايات مسلسل “حدث بالفعل” مساء اليوم وهي الحكاية الخامسة والأخيرة من حكايات المسلسل. 

وحقق مسلسل حدث بالفعل نجاحا كبيرا، حيث تصدر التريند وقائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل عقب انطلاق أولى حلقاته على شاشة قناة cbc وcbc drama. 

تفاصيل حكاية “ولو بعد حين” 

تعد حكاية "ولو بعد حين" الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل حدث بالفعل، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it  الإلكترونية. 

مسلسل "حدث بالفعل" من عدة حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من 3 حلقات، وتعرض حاليا حكاية لو بعد حين  وهي من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة شيرين رضا، وآخرين، والحكاية من إخراج وائل فرج، وتأليف فادي النجار. 

وتعرض قناة cbc القصة الخامسة والأخيرة من مسلسل حدث بالفعل وهي "ولو بعد حين"، والتي تدور حول يسرا المذيعة المشهورة التي تسعى للشهرة والثراء، وهى على علاقة جيدة جدًا بأهلها، ولكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا، ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديها في أحداث مريبة، وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية ولو بعد حين 

وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة لمسلسل “حدث بالفعل” حكاية “ولو بعد حين” حيث يذاع مسلسل حدث بالفعل عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it. 

وعرضت قناة cbc خلال الفترة الماضية 4 حكايات من حكايات مسلسل حدث بالفعل وهي تحت الحزام وقرض شخصي وريش ابيض وكاملة. 

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي. 

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