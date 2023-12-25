الأكثر تداولًا.. موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة  27

حقق مسلسل "زينهم" نجاح كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكون هو الأكثر تداولًا عبر منصة البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، خاصةً مع اقتراب الانتهاء من غرض حلقاته وتصاعد الأحداث فيه، وحصد الكثير من المشاهدات عبر المنصة الإلكترونية "watch it".

ويرصد "الدستور" موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة 27، في سياق السطور التالية.

تعرض قناة ON E هذا الأسبوع الحلقة الـ 27 من مسلسل زينهم، الذي يبدأ يوم الأحد، وتنتهي يوم الخميس المقبل، لينتهي من عرض المسلسل، ويعرض مسلسل جديد عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر "watch it".

ويعرض مسلسل زينهم في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

أبطال مسلسل زينهم

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل زينهم عدد من النجوم، يتقدمهم الممثل أحمد داوود، مع: كريم قاسم، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، سلوى محمد على، عماد رشاد، محمد أبوداود، يارا جبران، وغيرهم من الممثلين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج يحيي إسماعيل.

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل زينهم

ومسلسل "زينهم" الحلقة الـ 26 انتهت باتهام أحد العاملين في الشركة مع جميلة التي تلعب دورها الفنانة سلمي أبو ضيف، بالسرقة بسبب كرهه الشديد لها، ومنافستها على التارجت، وهو الأمر اذلي يغضبها كثيرًا، وتهدد باستقالتها من الشركة، ويخبر الفنان محمد الصاوي الذي يلعب دور نبيل، شقيقته هناء الشوربجي بأنه مريض بالسرطان -لوكيميا الدم-، لذا كان يعمل على سرقتها، طالبًا منها السماح، لتحزن على شقيقها وتقرر العفو عنه.

وانتهت الحلقة 26 من مسلسل "زينهم"، بتهديد حفني لتوفيقة بسبب رغبته في سرقة الأعضاء من الجثث الموجودة في المشرحة من جديد، ورفضها التام خوفاً من القبض عليها، ويرغهما على المشاركة معه دون أي أعذار.