المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية لـ"القاهرة الإخبارية": المستشفيات فى قطاع غزة توقفت بشكل كامل

قالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن المستشفيات في قطاع غزة توقفت بشكل كامل بسبب نقص الإمدادات الطبية، فالطواقم الطبية تسعى بكل طاقتها للحفاظ على حياة المصابين والجرحى.

أضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد مستشفى تعمل في شمال قطاع غزة، مضيفة أن المنظمة تسعى للوصول لكل المصابين والجرحي من أجل تلقى العلاجات اللازمة.

ونوهت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن الأوضاع الطبية في قطاع غزة بشكل كامل سيئة للغاية؛ بسبب عدم حماية الطواقم الطبية، وهذا يؤثر على المصابين والجرحى.