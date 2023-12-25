قبل إعلان الفائز بلقب الأفضل.. ما هو الهدف من برنامج "كابيتانو مصر"؟

برنامج “كابيتانو مصر”، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بشكل قوي أسس له النجاح المدوي الذي حصده الموسم الأول من البرنامج، وبدأت الأهالي تتسارع من أجل المشاركة فيه لتحقيق أحلام أبناءها.

ويهدف برنامج "كابيتانو مصر"، إلى تطوير 150 لاعبا ليكونوا من أفضل المواهب التي ظهرت في البرنامج حتى الآن، وذلك من خلال 7 مراكز تدريبية، في 7 محافظات، بأجواء تدريبية كلها حماس تحت اشراف أفضل المدربين والمحاضرين وبوجود أحدث اجهزة تدريب في العالم كله، المواهب دي هتعيش أجواء المنافسة الحقيقية من خلال المشاركة في دوري القطاعات.

وشهد حلقات البرنامج خلال الموسم العديد من المفاجآت تمثلت في النجوم الذين حضروا المباريات ووجهوا النصائح للاعبين واختاروا أفضل العناصر من بينهم، ليحقق البرنامج الهدف الذي خرج للنور له من البداية، خاصًة أن هدف البرنامج هو تعزيز رأس المال البشرى فى الأندية المحلية ومنتخبات مصر من جميع الفئات العمرية.

"كابيتانو حلم كبير قدامه.. حلمه يكون على القمة مش شايفين مكانه دايما يكسب واد لعيب كل ما يسدد كل ما يصيب كل مرة يبقى بشكل جديد كل مرة المستوى بيزيد".. كانت هذه هي كلمات الأغنية الخاصة ببرنامج "كابيتانو مصر"، النسخة الثانية، والتي تتحدث عن حلم المشاركين فيه.

برنامج "كابيتانو مصر"

يٌجدر الإشارة إلى أن برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم يذاع على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء.

برنامج “كابيتانو مصر”

كابيتانو مصر تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.