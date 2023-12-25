الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرز رسائل أشرف صبحي لأبطال "كابيتانو مصر" قبل حلقة الختام

أشرف صبحي
أشرف صبحي

في مطلع شهر سبتمبر الماضي، انطلقت النسخة الثانية من أكبر برنامج كروي في الشرق الأوسط "كابيتانو مصر"، والذي حظي باهتمام الجمهور والأهالي، خاصًة أنه فرصة كبيرة للشباب في تحقيق حلمهم، ويمهد الطريق لهم ليكونوا من نجوم الساحرة المستديرة سواء داخل مصر أو خارجها.

وتلقي المشاركين في النسخة الثانية من برنامج "كابيتانو مصر" دعم كبير من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سواء بالحضور والزيارة لهم في المعسكرات الخاصة بكابيتانو مصر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، أو مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، كما حدث في النسخة الأولى منه.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على التواجد مع لاعبي “كابيتانو مصر”، رغبًة منه على تحفيزهم لخوض المبارايات بحماس كبير، وبشجاعة دون خوف من الخسارة، لأن تواجدهم في  أكبر برنامج كروي في الشرق الأوسط في حد ذاته مكسب كبير، وذلك لخبرة الكباتن الموجودين معهم في المعسكر، والكثير من الأمور.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنشأ وبراعم برنامج "كابيتانو مصر"، ودعمهم بالعديد من الكلمات لتكون حافز كبير للاعبي كابيتانو مصر لتحفيزهم قبل خوض نهائي البطولة قائلًا: "كابيتانو النسخة الثانية، وبقي حاجة كبيرة قوي، والناس كلها بتحبه وتتابعه ويكفي أن خامة الرئيس يُقابل أولاده في كابيتانو، وإحنا لازم نكون موجودين لكي نشجعكم وندعمكم، وانتوا موجودين في العاصمة الإدارية وكل هذه المنشآت مصر عملتها جديدة وكبيرة".

وتابع صبحي في كلمته قائلًا: "حتي الموجود في المحافظات سيري مدن جديدة، وسيري الكثير من الأشياء الدولة المصرية عملتها، والتعليم يكون كويس، ونشوفكم أفضل كباتن، وفي أوروبا، واستفادوا من الكباتن بتوعكم، ولازم يكون في آداب وأخلاقيات، والتطلع للمكسب كويس، متخسرش، لازم يكون في حمية".

برنامج “كابيتانو مصر”

 كابيتانو مصر تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

كابيتانو مصر النسخة الثانية من برنامج كابيتانو مصر الشركة المتحدة أكبر برنامج كروي في الشرق الأوسط الدكتور أشرف صبحي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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