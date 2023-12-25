مفاجأة كابيتانو مصر.. إعلان الفائز بلقب أفضل لاعب يوم الجمعة المقبلة

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج كابيتانو مصر، أكبر برنامج كروي في الشرق الأوسط، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لم يتخط الـ 4 دقائق، يحتوي على عدد من اللقطات الخاصة باللاعبين المشاركين في البرنامج، في إشارة منهم بإعلان الفريق الفائز بـ لقب أفضل لاعب.

وعلقت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على مقطع الفيديو قائلًة: "احمد اشرف.. السيد محمود.. عبدالله اسلام.. الخبراء والمدربين اختاروا واحد منهم عشان يفوز باللقب وهنعلن اسمه يوم الجمعة ٠٠ ياترى من وجهة نظرك، مين فيهم يستاهل لقب #كابيتانو_مصر الموسم الثاني؟".

https://www.facebook.com/watch/?v=3051166211687222

وأظهر مقطع الفيديو اللاعب أحمد أشرف، واللاعب عبد الله إسلام ابن محافظة دمياط، واللاعب السيد محمود، اللذين يتنافسون على لقب أفضل لاعب في برنامج "كابيتانو مصر"، أكبر برنامج كروي في الشرق الأوسط، للإعلان عن الفائز فيهم يوم الجمعة المقبلة.

موعد إذاعة برنامج كابيتانو مصر

برنامج “كابيتانو مصر” لاكتشاف المواهب في كرة القدم، يذاع على شاشة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة «On Time Sports».

برنامج “كابيتانو مصر”

كابيتانو مصر تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

البرنامج تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.