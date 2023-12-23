السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الرياضة للاعبى كابيتانو مصر: "الرئيس السيسى فى ضهركوا"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

حل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ضيفًا لحلقة اليوم من برنامج " كابيتانو مصر"، وذلك لتقديم الدعم والتشجيع للمشاركين بـ"كابيتنو مصر"، حيث أعطى بعض النصائح للاعبين مثل اللعب بقوة ورجولة وروح عالية.

قال وزير الشباب والرياضة، خلال حلقة اليوم من برنامج "كابيتنو مصر" والمذاع على فضائية ON E، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشجع كل اللاعبين ومثل هذه البرامج التي تنمي المواهب لدي الشباب.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، عدد من النصائح للشباب المشارك بالبرنامج قبل مباراة نهائي "كأس كابيتنو"، مشيرًا أن الرئيس السيسي يدعم الطاقات الشابة.

كابيتانو مصر

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

كابيتانو مصر وزير الشباب والرياضة الرئيس السيسي فضائية ON E الرئيس عبد الفتاح السيسي

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