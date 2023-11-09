كابيتانو مصر| جمال حمزة يروي ذكرياته مع الدراسة والتدريب (فيديو)

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وقال جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب السابق، خلال استراحة بين شوطي المباراة، إن مباريات القمة لها جماهيرية كبيرة، وكان قبلها يتم إعادة أهداف المباريات القديمة، وكنت أعتقد أن الأهداف يتم إعادتها فى المباراة.

وأضاف أنه كان يجمع بين الدراسة والتدريب، قائلًا: كنت بذاكر وبنجح فى الدراسة، والتدريب كان مقدس بالنسبالي".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".