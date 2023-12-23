"كابيتانو مصر".. هانى رمزى يروى ذكريات احترافه فى أوروبا (فيديو)

قدم الكابتن هاني رمزي، لمتسابقي "كابيتانو مصر" عددًا من النصائح قبل بداية مباراة الذهاب لنهائي كأس "كابيتانو"، حيث سرد عليهم قصة احترافه التي بدأت مبكرًا.

قال رمزي، خلال استضافته ببرنامج "كابيتانو مصر" والمذاع على فضائية ON E، إنه من أوائل اللاعبين الذين احترفوا في مصر، مشيرًا إلى أنه احترف في عمر 20 عامًا.

وأضاف كابتن منتخب مصر الأسبق، أنه أحترف لمدة تجاوزت الـ15 عامًا، مؤكدًا أن اللاعبين الأوروبيين لا يختلفون عن اللاعب المصري، ولكن لديهم فرصًا أفضل.

ووجه بعض النصائح من أجل تحقيق حلم الاحتراف، من خلال الاجتهاد والتركيز، بالإضافة إلى الإنصات للمدرب، والاستمتاع بلعب الكرة والعمل لمصلحة الفريق.

"كابيتانو مصر"

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".