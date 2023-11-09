الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كابيتانو مصر| جمال حمزة يُسلم الشارة الذهبية للاعب فريق "شحتة"

كابيتنانو مصر
كابيتنانو مصر

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وأقيمت مباراة اليوم، بين فريقي شحتة بقيادة محمد اليماني، ومحمود بكر بقيادة أحمد الكاس، والتي انتهت بفوز اليماني وفريق شحتة بنتيجة 2-1.

وأعلن نجم الحلقة جمال حمزة عن صاحب الشارة الذهبية، وهو السيد محمود من فريق شحتة.

وفي سياق متصل، ضم محمد اليماني 3 لاعبين من فريق أحمد الكاس، هم “عمر حمدي وإبراهيم محمد وعلي محمد”.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

 

كابيتانو مصر اون

مواد متعلقة

جمال حمزة ضيف حلقة اليوم من "كابيتانو مصر"

رئيس الوطنية للصحافة: صناعة الصحافة مكلفة جدًا وتتطلب ظهيرًا اقتصاديًا

مسئول الطوارئ الطبى النرويجى بغزة: دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل جريمة حرب ويجب محاكمتهم

فريق الطوارئ النرويجى: هدنة الـ4 ساعات فى غزة إهانة للإنسانية

متحدث المرشح الرئاسى حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية كبيرة

الهضيبى: لا يوجد حتى الآن ما يعوق حملة عبدالسند يمامة الانتخابية

برلمانية: وجود فريد زهران في منصة الترشح للرئاسة مكسب كبير للمعارضة

خارج السياق.. خالد أبو بكر: غزة ليست في المعادلة لتبني عقيدة انتخابية

الأكثر قراءة

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس