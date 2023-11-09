كابيتانو مصر| جمال حمزة يُسلم الشارة الذهبية للاعب فريق "شحتة"

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وأقيمت مباراة اليوم، بين فريقي شحتة بقيادة محمد اليماني، ومحمود بكر بقيادة أحمد الكاس، والتي انتهت بفوز اليماني وفريق شحتة بنتيجة 2-1.

وأعلن نجم الحلقة جمال حمزة عن صاحب الشارة الذهبية، وهو السيد محمود من فريق شحتة.

وفي سياق متصل، ضم محمد اليماني 3 لاعبين من فريق أحمد الكاس، هم “عمر حمدي وإبراهيم محمد وعلي محمد”.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".