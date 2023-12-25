الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل ختام الموسم الثانى.. مصير أبطال الموسم الأول لـ"كابيتانو مصر"

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

برنامج "كابيتانو مصر"، هو أحد أهم وأكبر البرامج لاكتشاف المواهب الكروية في الشرق الأوسط، التي أزاحت الستار عن الكثير من المواهب الكروية في مختلف محافظات مصر، وكان البرنامج بمثابة بداية نارية للمشاركين في عالم الساحرة المستديرة، وقد أثار فضول الجمهور والمتابعين معرفة مصير الفائزين في  الموسم الأول منه.

قبل ختام الموسم الثاني، يوضح "الدستور" مصير أبطال الموسم الأول لـ"كابيتانو مصر"، أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الكروية في المنطقة، وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أسماء الـ10 لاعبين الفائزين فى كابيتانو مصر

وفاز 10 لاعبين في الموسم الأول من “كابيتانو مصر” وهم: "محمد عصمت، وأحمد عشري لنادي ألباسيتي الإسباني، مروان سامي، وعبدالله عيد لنادي رايو فايكانو الإسباني، عبدالعزيز محمد حارس مرمى، وفهد إبراهيم لنادي أوفييد الإسباني، السيد خالد لنادي بلد الوليد، زياد سليمان، ومحمد محسن رزة لنادي كولتورال ليونسا، فريد العزازي لنادي سيلتا فيجو".

وتوّج مجهود وموهبة هؤلاء الشباب في الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر"، بسفرهم إلى الخارج للدخول في فترة معايشة في أوروبا، تحت أنظار كشافين ومسئولين في الدوري الإسباني وأبرز وكلاء اللاعبين في أوروبا، لتكون هذه هي مفاجأة الموسم للشباب الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة بهذا النجاح الكبير.

وأفاد الكباتن الذين تواجدوا معهم داخل معسكر برنامج "كابيتانو مصر"، الشباب بخبراتهم الكروية التي اكتسبوها على مدار سنوات طويلة منهم "محمد اليمانى، لاعب منتخب مصر السابق، طارق السيد، نجم منتخب مصر السابق"، وغيرهم من النجوم، ليُخرجوا للعالم لاعب كرة حقيقيا قادرا على المنافسة، ويتمكن من صناعة اسم كبير يرفع اسم الكرة المصرية عالميًا.

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