أبرزهم مودريتش.. شكوك حول مصير 6 لاعبين في ريال مدريد

يحوم الغموض حول مستقبل عدد من لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، في ظل اقتراب عقودهم من الانتهاء بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

شكوك حول مصير 6 لاعبين في ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك 6 لاعبين يحوم الغموض حول مستقبلهم مع ريال مدريد، في ظل اقتراب انتهاء عقودهم في صيف 2024 المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعبين هم: لوكا مودريتش، توني كروس، ناتشو، لوكاس فاسكيز، خوسيلو وكيبا أريزابالاجا، المُعار من تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى سياسة ريال مدريد التي تعتمد على تجديد عقد اللاعيبن مَنْ تخطى سن الثلاثين لمدة عام واحد فقط.

وأضافت الصحيفة، أن الأزمة تكمن في عدم مشاركة بعض اللاعبين بشكل متواصل في المباريات، وعلى رأسهم مودريتش وكروس وخوسيلو.

وبالتالي، فإن ريال مدريد قد يرفض تجديد عقود هؤلاء اللاعبين، واستمرارهم على مقاعد البدلاء.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي كشفت في وقت سابق، عن تلقي مودريتش وكروس عروضًا من السعودية لضمهما خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.