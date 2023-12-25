الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"من فضلكم لا تنسوهم".. محمد صلاح يُغرد من جديد لأجل غزة وأهلها

محمد صلاح
محمد صلاح

وجّه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، رسالة إلى أسر وعائلات الضحايا الفلسطينيين الذي استشهدوا من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال احتفالات العالم بأعياد الميلاد.

وقال "صلاح"، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل. مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

وكان محمد صلاح قد أعلن فى وقت سابق عن تضامنه مع سكان غزة، في ظل سوء الأوضاع في القطاع من جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وقال صلاح، في مقطع فيديو مصور: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات، كان هناك الكثير من العنف والكثير من الوحشية المفجعة للغاية، ليس بالإمكان تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع".

وتابع: "جميع الأرواح مقدسة، ومن الواجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات مُمزقة".

وأوضح صلاح أنه يجب السماح "بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع صعبة، بالأمس (الثلاثاء)، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، سكان غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء على الفور".

وأتم: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

ويعاني الشعب الفلسطيني من ويلات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين.

محمد صلاح قطاع غزة غزة الشعب الفلسطيني ليفربول ليفربول الإنجليزي

مواد متعلقة

رسميًا.. الكشف عن مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

رسميًا.. فيكتور أوسيمين يمدد عقده مع نابولى حتى 2026

مواعيد مباريات غدًا الأحد 24-12-2023 والقنوات الناقلة

أرقام قياسية حققها الأهلى عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

موعد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات غدًا السبت 23-12-2023

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

رسميًا.. بيشكتاش التركى يعلن إقالة مدربه بعد 6 أسابيع

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الشجاعية

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

تفاصيل القبض على سما المصرى لتنفيذ حكم الحبس (مستند)

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

كنوز مصر القديمة تستقطب الحشود في المتحف الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس