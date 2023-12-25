"من فضلكم لا تنسوهم".. محمد صلاح يُغرد من جديد لأجل غزة وأهلها

وجّه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، رسالة إلى أسر وعائلات الضحايا الفلسطينيين الذي استشهدوا من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال احتفالات العالم بأعياد الميلاد.

وقال "صلاح"، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل. مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

وكان محمد صلاح قد أعلن فى وقت سابق عن تضامنه مع سكان غزة، في ظل سوء الأوضاع في القطاع من جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وقال صلاح، في مقطع فيديو مصور: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات، كان هناك الكثير من العنف والكثير من الوحشية المفجعة للغاية، ليس بالإمكان تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع".

وتابع: "جميع الأرواح مقدسة، ومن الواجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات مُمزقة".

وأوضح صلاح أنه يجب السماح "بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع صعبة، بالأمس (الثلاثاء)، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، سكان غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء على الفور".

وأتم: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

ويعاني الشعب الفلسطيني من ويلات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين.