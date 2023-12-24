"ماركا" تكشف حقيقة رحيل لابورت عن النصر السعودى بسبب ريال مدريد

يحوم الغموض حول مستقبل الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم إيميريك لابورت بإمكانية الرحيل عن صفوف النصر، وانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني، لتعويض غياب اللاعبين المُصابين، في الشتاء المقبل.

ويُعاني فريق ريال مدريد من غياب عدة لاعبين؛ بسبب الإصابة، على رأسهم الحارس تيبو كورتوا، والثنائي إيديير ميليتاو وديفيد ألابا، وغيابهم عن الملاعب لفترة طويلة.

حقيقة رحيل إيميريك لابورت عن النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيميريك لابورت سيبقى في صفوف النصر، حيث يشعر بالسعادة ويقضي وقتًا رائعًا.

كما أكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة النادي السعودي لا تنوي التفريط في خدمات إيميريك لابورت أيضًا في الوقت الحالي، في محاولة للمنافسة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.

وكان إيميريك لابورت قد انضم إلى صفوف النصر السعودي في صيف 2023 الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو، ويتقاصى راتبًا سنويًا تبلغ قيمته 15 مليون يورو. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان إيميريك لابورت قد توّج بالعديد من الألقاب والبطولات مع مانشستر سيتي، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 3 مرات، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2022-2023.

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق النصر حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.