الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ماركا" تكشف حقيقة رحيل لابورت عن النصر السعودى بسبب ريال مدريد

إيميريك لابورت
إيميريك لابورت

يحوم الغموض حول مستقبل الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم إيميريك لابورت بإمكانية الرحيل عن صفوف النصر، وانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني، لتعويض غياب اللاعبين المُصابين، في الشتاء المقبل.

ويُعاني فريق ريال مدريد من غياب عدة لاعبين؛ بسبب الإصابة، على رأسهم الحارس تيبو كورتوا، والثنائي إيديير ميليتاو وديفيد ألابا، وغيابهم عن الملاعب لفترة طويلة.

حقيقة رحيل إيميريك لابورت عن النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيميريك لابورت سيبقى في صفوف النصر، حيث يشعر بالسعادة ويقضي وقتًا رائعًا.

كما أكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة النادي السعودي لا تنوي التفريط في خدمات إيميريك لابورت أيضًا في الوقت الحالي، في محاولة للمنافسة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.

وكان إيميريك لابورت قد انضم إلى صفوف النصر السعودي في صيف 2023 الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو، ويتقاصى راتبًا سنويًا تبلغ قيمته 15 مليون يورو. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان إيميريك لابورت قد توّج بالعديد من الألقاب والبطولات مع مانشستر سيتي، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 3 مرات، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2022-2023.

txt

لمزاملة رونالدو.. مودريتش يقترب من الانضمام إلى النصر السعودى

txt

بعد انضمامه لإنتر ميامي.. ماذا قدم ميسي وسواريز؟

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي 

ويستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق النصر حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة. 

لابورت إيميريك لابورت النصر السعودي ريال مدريد الميركاتو الشتوى

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

لتنفيذ أحكام قضائية.. القبض على مالكة براند شهير وزوجها فى مصر الجديدة

مصرع وكيل نيابة وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

سعر الأرز الشعير الآن 2023.. والمحافظات المحظورة من زراعته

تأجيل محاكمة الداعشي المتهم بنحر عنق أمين شرطة بمركز شرطة شبين القناطر لـ28 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه فى غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين