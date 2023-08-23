الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إيمريك لابورت يعلن رحيله عن مانشستر سيتي قبل الانتقال لـ النصر

إيمريك لابورت
إيمريك لابورت

أعلن المدافع الإسباني إيمريك لابورت، اليوم الأربعاء، رحيله بشكل رسمي عن مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل إتمام انتقاله إلى فريقه الجديد، النصر السعودي.

وأكدت تقارير صحفية، توصل لابورت لاتفاق للانتقال إلى النصر السعودي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 27.5 مليون يورو.

لابورت يودع جمهور مانشستر سيتي

ونشر لابورت فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، لأبرز لقطاته مع الفريق، بدءًا من الانتقال لهم قبل 5 أعوام ونصف العام، معلقًا: "أعزائي مشجعي مانشستر سيتي، أردت اليوم أن أشارككم قصة.. لقد استمرت لمدة خمس سنوات ونصف لا تنسى. الكثير من الذكريات التي سأحتفظ بها إلى الأبد بالقرب من قلبي".

ومن المتوقع الإعلان عن انتقال لابورت إلى النصر السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

txt

مانشستر سيتى يُوافق على عرض النصر السعودى لضم إيمريك لابورتى

txt

مانشستر سيتي يجدد عقد برناردو سيلفا حتى 2026.. رسميًا

ولعب لابورتي موسمه السادس مع السيتي وحقق الثلاثية التاريخية، وإجمالًا شارك في 179 لقاءً، وسجل 12 هدفًا.

وكان إيمريك لابورت قد قرر الرحيل عن مانشستر سيتي، بعدما تراجع دوره بشكل كبير وفقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وخاصة بعد التعاقد مع يوسكو جفارديول في الصيف الحالي، قادمًا من لايبزيج.

يذكر أن لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان رحل عن مانشستر سيتي، لينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني، كذلك الجناح الجزائري رياض محرز، الذي انضم إلى أهلي جدة السعودي.

إيمريك لابورت مانشستر سيتى سيتي لابورت النصر

الأكثر قراءة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"عاتب زوجته فطعنته".. ماذا حدث داخل كمبوند شهير بمدينة بدر؟

مقتل قائد "فاغنر" الروسية فى تحطم طائرة خاصة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

من بين 10 أشخاص.. تفاصيل مقتل قائد «فاجنر» فى تحطم طائرة

لأول مرة..منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته.."ناقشوا الرسالة بصورته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)