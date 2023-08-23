رسميًا.. إيمريك لابورت يعلن رحيله عن مانشستر سيتي قبل الانتقال لـ النصر

أعلن المدافع الإسباني إيمريك لابورت، اليوم الأربعاء، رحيله بشكل رسمي عن مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل إتمام انتقاله إلى فريقه الجديد، النصر السعودي.

وأكدت تقارير صحفية، توصل لابورت لاتفاق للانتقال إلى النصر السعودي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 27.5 مليون يورو.

لابورت يودع جمهور مانشستر سيتي

ونشر لابورت فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، لأبرز لقطاته مع الفريق، بدءًا من الانتقال لهم قبل 5 أعوام ونصف العام، معلقًا: "أعزائي مشجعي مانشستر سيتي، أردت اليوم أن أشارككم قصة.. لقد استمرت لمدة خمس سنوات ونصف لا تنسى. الكثير من الذكريات التي سأحتفظ بها إلى الأبد بالقرب من قلبي".

ومن المتوقع الإعلان عن انتقال لابورت إلى النصر السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولعب لابورتي موسمه السادس مع السيتي وحقق الثلاثية التاريخية، وإجمالًا شارك في 179 لقاءً، وسجل 12 هدفًا.

وكان إيمريك لابورت قد قرر الرحيل عن مانشستر سيتي، بعدما تراجع دوره بشكل كبير وفقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وخاصة بعد التعاقد مع يوسكو جفارديول في الصيف الحالي، قادمًا من لايبزيج.

يذكر أن لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان رحل عن مانشستر سيتي، لينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني، كذلك الجناح الجزائري رياض محرز، الذي انضم إلى أهلي جدة السعودي.