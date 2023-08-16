ماشستر سيتي يُوافق على عرض النصر السعودي لضم إيمريك لابورتي

أكدت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم الأربعاء، موافقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على عرض النصر السعودي لضم مدافعه الإسباني إيمريك لابورتي.

وأشار الصحيفة في تقرير، إلى أن السيتي وافق على عرض النصر بخصوص لابورتي، واللاعب منفتح على الخيار بعدما حسن النادي السعودي عرضه.

ولم يكشف التقرير عن العرض المالي المقدم من النصر، حيث بات اللاعب على أعتاب الدوري السعودي.

صاحب الـ 29 عامًا أصبح يفتقد مكانه في تشكيل السيتي الأساسي منذ قدوم مانويل أكانجي، وظل اعتماد بيب جوارديولا على جون ستونز وروبن دياز، بجانب صعوبة وجود مكان له الموسم المقبل خاصًة بعد التعاقد مع المدافع الكرواتي جفارديول.

ولعب لابورتي موسمه السادس مع السيتي وحقق الثلاثية التاريخية، حيث شارك في 179 لقاءً، وسجل 12 هدفًا.