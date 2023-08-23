مانشستر سيتي يجدد عقد برناردو سيلفا حتى 2026.. رسميًا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبهم البرتغالي برناردو سيلفا حتى صيف عام 2026.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكدوا خلاله أن اللاعب البرتغالي وقع على عقد جديد يربطه بالنادي لمدة 3 مواسم.

وكان عقد برناردو السابق ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وحظى برناردو سيلفا باهتمام الهلال السعودي، برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

برناردو سيلفا يأمل في كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي

وعبر برناردو عن سعادته بتجديد عقده مع مانشستر سيتي، معلقًا:"أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، ويسعدني تمديد فترة وجودي هنا".

وأوضح: "الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزًا للغاية ومن المثير أن تكون جزءًا من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف".

وزاد: "النجاح يجعلك تريد المزيد، وهذا النادي يمنحني هذه الفرصة لمواصلة الفوز".

واستطرد: "أنا أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

واختتم: "الآن أريد مساعدة مانشستر سيتي في صنع المزيد من التاريخ".

وانضم برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي.

ولعب برناردو سيلفا 308 مباراة مع مانشستر سيتي، ليفوز معهم بـ 5 ألقاب لبطولات الدوري الإنجليزي، بطولتين لكأس الاتحاد، 4 لـ كأس الرابطة الإنجليزية، لقبين لكأس الدرع الخيرية، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل للفريق 55 هدفًا.

وأضاف مدير كرة القدم تشيكي بيجيريستين: "لقد كان برناردو استثنائيًا خلال الفترة التي قضاها في الاتحاد، لذلك نحن سعداء لأنه وقع على تمديد عقده مع النادي.

"إن جودته وقدرته الفنية رائعة - وإلى جانب عمله الجاد واحترافيته، أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف: "كان برناردو مهمًا جدًا في موسم فوزنا بالثلاثية، ونحن على يقين من أنه قادر على المساعدة في تحقيق المزيد من الألقاب في السنوات القليلة المقبلة".