تقرير: مانشستر سيتي يبدي اهتمامه بضم لاعب وسط وولفرهامبتون قبل غلق الميركاتو

وضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعب جديد ضمن خططه لتدعيم وسط الملعب قبل غلق الميركاتو الصيفي.

ويحاول السيتي تعويض غياب نجمه البلجيكي كيفين دي بروين الذي تعرض للإصابة، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن السيتي تحرك لضم البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي هذا الصيف.

وأضاف التقرير، من غير المرجح أن يرحب وولفرهامبتون بالفكرة في هذا الوقت من السوق ولكن قد يمنح بيعه سيولة مالية لتقوية مراكز أخرى.

وكان نونيز ضمن حسابات مانشستر سيتي قبل أن يتعاقد مع وولفرهامبتون في صيف 2022 قادمًا من سبورتنج لشبونة في صفقة تاريخية بلغت 45 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 24 عامًا مع وولفز منذ انضمامه في 40 لقاء بجميع المسابقات وسجل هدف وحيد.

🚨 EXCL: Man City exploring deal to sign Matheus Nunes from Wolves. 24yo high among small pool of options #MCFC considering to bolster midfield. #WWFC unlikely to welcome interest so late but would bring funds to strengthen in multiple areas @TheAthleticFC https://t.co/AdbHakv6XO — David Ornstein (@David_Ornstein) August 23, 2023

جوارديولا يغيب عن السيتي بسبب عملية في الظهر

ويغيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن فريقه في المباراتين المقبلتين عقب خضوعه لعملية جراحية لعلاج "آلام شديدة في الظهر".

ووفقا لمانشستر سيتي، فإن المدرب الفائز مع الفريق بالثلاثية، كان يعاني من الإصابة منذ فترة وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة عاجلة ولكن روتينية اليوم الثلاثاء.

ويترقب مانشستر سيتي عودة جوارديولا لقيادة الفريق بعد فترة توقف الدوري خلال المباريات الدولية ، حيث ينتظر أن يقود الفريق في المباراة أمام ويستهام المقرر إقامتها يوم 16 سبتمبر المقبل.