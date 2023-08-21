جوارديولا يكشف موقفه من تمديد عقد بيرناردو سيلفا وكيل والكر

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من تمديد عقد بيرناردو سيلفا وكيل والكر، لاعبي الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع جول العالمي عن تمديد عقد بيرناردو: "إنه من أحلامي مثل كيل والكر، أتمنى من أعماق قلبي أن يحدث ذلك".

وارتبط اسم الثنائي بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ كان بيرناردو على رادار برشلونة لتدعيم صفوفه، فيما كان والكر ضمن أهداف بايرن ميونخ.

وأضاف بيب: "خلال الشهر أو الشهرين المقبلين يجب على النادي أن يتخذ قرارات هامة بشأن قائمة الفريق".

وتابع:"لم نتوقع الموقف مع دي بروين ولا مع رياض محرز".

وتعرض كيفن دي بروين للإصابة في مباراة بيرنلي بالجولة الأولى من البريميرليج، وخضع لعملية جراحية في الركبة؛ فيما رحل رياض محرز عن مانشستر سيتي وانتقل لفريق أهلي جدة.