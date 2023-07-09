ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برناردو سيلفا يحسم موقف مانشستر سيتي من بيع رياض محرز لـ الأهلي السعودي

رياض محرز
رياض محرز

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن موقف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من بيع لاعبهم الجزائري رياض محرز إلى نادي أهلي جدة السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهلي السعودي في التعاقد مع محرز، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة قنوات “الكأس” القطرية، فإن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، أجلت حسم انتقال محرز إلى الأهلي السعودي، حتى معرفة القرار الفنائي النهائي للمدرب الإسباني للفريق، بيب جوارديولا، في استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع النادي من عدمه.

وربطت تقارير صحفية، فرق برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، الهلال السعودي، بالاهتمام بالتعاقد مع برناردو سيلفا.

وحال قرر جوارديولا الإبقاء على برناردو سيلفا في الفريق، فمن المتوقع أن يوافق مانشستر سيتي على بيع رياض محرز إلى أهلي جدة.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر.

مانشستر سيتى رياض محرز محرز أهلي جدة الاهلي السعودي

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

الصباغ: قرار المحكمة الدستورية عن أصحاب المعاشات المبكرة شديد الأهمية

وزير الخارجية السوداني يكشف أسباب تمرد قوات الدعم السريع

12 كيلو جرامًا.. الكشف عن تفاصيل التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب