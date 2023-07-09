برناردو سيلفا يحسم موقف مانشستر سيتي من بيع رياض محرز لـ الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن موقف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من بيع لاعبهم الجزائري رياض محرز إلى نادي أهلي جدة السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهلي السعودي في التعاقد مع محرز، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة قنوات “الكأس” القطرية، فإن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، أجلت حسم انتقال محرز إلى الأهلي السعودي، حتى معرفة القرار الفنائي النهائي للمدرب الإسباني للفريق، بيب جوارديولا، في استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع النادي من عدمه.

وربطت تقارير صحفية، فرق برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، الهلال السعودي، بالاهتمام بالتعاقد مع برناردو سيلفا.

وحال قرر جوارديولا الإبقاء على برناردو سيلفا في الفريق، فمن المتوقع أن يوافق مانشستر سيتي على بيع رياض محرز إلى أهلي جدة.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر.