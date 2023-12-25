نصنع الذكريات.. نجوم العالم يروجون للسياحة في مصر

يحلم نجوم الفن حوّل العالم بزيارة المعالم السياحية في جمهورية مصر العربية للاستمتاع بها، وبمجرد أن تطأ قدميهم مطار القاهرة يشعرون بالاستمتاع والسعادة ويعبرون عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق حلمهم، وزار كِبار نجوم الفن مصر، والاهرامات وغيرها من الأماكن السياحية.

ويرصد "الدستور" أبرز النجوم الذين زاروا مصر في الآونة الأخيرة، خاصًة بعد الزيارة الأخيرة التي أحدثت ضجة عالميًا ومحليًا النجم تيريس جيبسون بطل (سلسة fast x) بدعوة من الفنان المصري العالمي محمد كريم، ليحقق حلمه بعد 40 عاما.



منذ أن جاء تيريس جيبسون بطل (سلسة fast x)، مصر، وهو يشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" بصوره بين سفح الأهرامات وأبو الهول، ومع الجمال الذي انبره بهم كثيرًا، قائلًا: "شكرًا جزيلًا لك أخي لاستضافتي، أنا ممتن جدًا لهذه الزيارة التي كانت بالنسبة لي حلم تحقق على أرض الواقع، فكان حلمي هو زيارة مصر منذ أن كنت في الخامسة من عمري".

وأوضح: "حققت حلمي بعد 40 عامًا، حيث إن عيد ميلادي الخامس والأربعين سيأتي في 30 ديسمبر ولا توجد طريقة أعظم من ذلك سأحتفل به، ثم سأكون هنا في القاهرة معكم في اللحظة التي أضع فيها عيني على تلك الأهرامات، ربما سأبدأ في البكاء دون توقف لأنني لا أصدق ذلك".

وعن أمنيته التي تمني تحقيقها في عيد ميلاده الـ45 من عمره، قال: "أتمنى أن أقابل الرئيس السيسي قبل مغادرة البلاد، وأتمنى أن يكون هذا في عيد ميلاد ليكون مقابلته هدية بالنسبة لي، وهذا سيجعل حياتي أفضل"، كما نشر محمد كريم مقطع فيديو مصحوبة بعدة صور ترصد لحظة استقباله للنجم العالمى المتواجد حاليًا في المحروسة.

وأشار: "يمكنك سماع الآلهة تغني، سأريكم كبر هذه الأهرامات، انظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم"، متوجهًا بالشكر إلى الفنان محمد كريم على هذه الدعوة الذي حقق به حلمه الذي طال لـ 40 عاما، وقرر الفنان العالمي أن يصور فيلم مصري عن اهرامات الجيزة والجمال والمكان السياحي الذي أثار دهشته، وإعجابه.



أنيل كابور نجم بوليوود: نصنع الذكريات في مصر



في شهر أكتوبر من عام 2022، قرر نجم بوليوود أنيل كابور، أن يأتي إلى مصر لزيارة عجائب الدنيا السبع الأهرامات رفقة زوجته سونيتا، مصممة الأزياء في أشهر الأفلام العالمية، وهو الأمر الذي ساهم في الترويج للسياحة بشكل كبير في مصر.

وشارك حينها النجم أنيل كابور، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مجموعة من الصور الخاصة به أمام أهرامات الجيزة، معلقًا عليها: "يد في يد نصنع الذكريات معًا في كل مكان نزوره"، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير وتحدث البعض من الأجانب عن رغبتهم الشديدة في زيارة مصر والأماكن السياحية به.



ويل سميث يروج للسياحة في مصر

منذ قرابة 6 سنوات، بالتحديد في عام 2017، زار الفنان العالمي ويل سميث، عدد من الأماكن السياحية في مصر، من بينها أهرامات الجيزة، وقرر التقاط عدد من الصور التذكارية له، وهو يٌقبل تمثال أبو الهول، وهي الصورة المعتادة للأجانب في مصر ومع أبو الهول.

وحينها ساهمت زيارة "ويل سميث" في دعم السياحة في مصر، خاصًة أنه كان لديه أكثر من 75 مليون متابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أعربوا عن إعجابهم بالأهرامات التي اعتبروها لغز كبير شيده المصريون القدماء.

وقابل ويل سميث حينها الأثري أشرف محيي مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، الذي أكد أن "سميث" كان يحلم في طفولته بأن يصبح عالم مصريات ليتعمق أكثر في سر الفراعنة، كما التقط الكثير من الصور له رفقة زاهي حواس.



جيسون ديرولو عن الأهرامات: كنز تاريخي

زار المطرب العالمى جيسون ديرولو، في جولة له مصر تحديدًا أهرامات الجيزة، لإحياء أول حفل غنائى له فى مصر والشرق الأوسط، وذلك في عام 2018، وقرر التقاط عدد من الصور التذكارية له مع أبو الهول والأهرامات الـ 3.

ووصف النجم العالمي جيسون ديرولو، الأهرامات الثلاثة، بأنها: "هل ترون هذه الأهرامات ومنحنايتها وحوافها، هذا لا يصدق، إنه تاريخ، وكنز تاريخي"، لذا قرر التقاط عدد من الصور التذكارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتصبح نوع من أنواع الترويج للسياحة في مصر حوّل العالم.