جبروت المصريين.. "مش هتصدق محمد كريم عمل إيه في جيبسون"

ظهر النجم العالمي تيريس جيبسون مع الفنان محمد كريم في طائرة خاصة أثناء الرقص على أنغام غنوة لرضا البحراوي، في البداية كريم كان بيعلمه ازاي يرقص وبعدين تيريس اندمج وكمل لواحده: "يا عم سيبني دا أنا هابهرك"، وكان واضح على تيريس انه مستمتع بوقته جدًا".

جيبسون كان يتمنى أن زيارة مصر من سنين ومحمد كريم حققله حلمه، وكتب تريس في تعليق على صفحة محمد كريم بتطبيق Instagram:"شكرًا جزيلًا لك أخي لاستضافتي، أنا ممتن جدا هذا حلم تحقق، كنت أرغب في المجئ إلى هنا منذ أن كنت في الخامسة من عمري، عيد ميلادي الخامس والأربعين سيأتي في 30 ديسمبر، ولا توجد طريقة أعظم من ذلك.