الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقل: تشغيل خط نقل بضائع الخليج والعراق والأردن ومصر بريًا إلى أوروبا وأمريكا

وزارة النقل
وزارة النقل

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا، اليوم، بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضحت أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري- سككي- نهري- بحري)، وفي إطار الممر اللوجستي طابا- العريش، الجاري تنفيذه حاليًا ضمن عدد 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة، والتي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا، المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط، ثم ارتباطًا بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط- أبوقير- الإسكندرية الكبير- جرجوب) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

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فقد قامت وزارة النقل المصرية، بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية، من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريًا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة، وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة، ومنها بريًا حاليًا عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق، ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وذلك استغلالا للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.

يذكر أن هذه الخدمة التي يجري تنفيذها حاليًا تعتبر المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط لنقل جميع بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن، مرورًا بمصر بريًا، وحتى الموانئ الأوروبية والأمريكية. 

وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل، تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا/ العريش/ بئر العبد/ الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.

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التجارة العربي وزارة النقل وزارة النقل المصرية النقل الأردنية والعراقية

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