مدبولى يتفقد جناح وزارة النقل بمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا

تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رفقة وزير النقل كامل الوزير، اليوم الأحد، جناح وزارة النقل بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من اللواء مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد اللواء مهندس طارق جويلي أن الهيئة تستكمل تنفيذ شبكة من خطوط الجر الكهربائي بإجمالي أطوال 2700 كم، فيما تتكون من 5 خطوط مترو أنفاق و2 خط مونوريل وخط قطار كهربائي خفيف و3 خطوط من القطار الكهربائي السريع ومترو الإسكندرية وترام الرمل.

وقال جويلي: "إن أهم الخطوط الحالية هو الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا"، موضحا أن مشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه قد تم التعاقد مع شركة (هونداى روتم) لإنتاج الوحدات المتحركة للمترو من مصنع (سيماف) بحلوان، ومصنع (ميرك) بشرق بورسعيد، وشركة (ألستوم) المنفذة لمجمع صناعي المنطقة الصناعية ببرج العرب لإنتاج الوحدات المتحركة ومصنع لإنتاج الأنظمة الكهربائية.

وقال جويلي: "إنه فى إطار التوجيه بإشراك القطاع الخاص لإدارة وتشغيل كافة المرافق، تم طرح 4 مشروعات للإدارة والتشغيل، منها الخط الرابع والسادس لمترو إسكندرية/ ترام الرمل".



التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق

كانت قد بدأت أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد، والتي تخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

وطلب مدير محطة الطريق الدائري، المهندس علاء توفيق، الإذن بالموافقة على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

كما بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي، الذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، وذلك بعدما طلبت مدير المشروع، المهندسة سالي أسامة، الإذن ببدء التشغيل.