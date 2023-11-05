الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يتفقد جناح وزارة النقل بمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رفقة وزير النقل كامل الوزير، اليوم الأحد، جناح وزارة النقل بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من اللواء مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد اللواء مهندس طارق جويلي أن الهيئة تستكمل تنفيذ شبكة من خطوط الجر الكهربائي بإجمالي أطوال 2700 كم، فيما تتكون من 5 خطوط مترو أنفاق و2 خط مونوريل وخط قطار كهربائي خفيف و3 خطوط من القطار الكهربائي السريع ومترو الإسكندرية وترام الرمل.
وقال جويلي: "إن أهم الخطوط الحالية هو الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا"، موضحا أن مشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه قد تم التعاقد مع شركة (هونداى روتم) لإنتاج الوحدات المتحركة للمترو من مصنع (سيماف) بحلوان، ومصنع (ميرك) بشرق بورسعيد، وشركة (ألستوم) المنفذة لمجمع صناعي المنطقة الصناعية ببرج العرب لإنتاج الوحدات المتحركة ومصنع لإنتاج الأنظمة الكهربائية. 

وقال جويلي: "إنه فى إطار التوجيه بإشراك القطاع الخاص لإدارة وتشغيل كافة المرافق، تم طرح 4 مشروعات للإدارة والتشغيل، منها الخط الرابع والسادس لمترو إسكندرية/ ترام الرمل". 
 

مدبولى يكلف وزيرى الإسكان والتنمية المحلية بإتاحة أراض للتوسع فى المدارس الكونية

 

 

txt

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مدبولى: وزير الصحة يستعرض خطة تقديم الدعم الصحي للحالات المستقبَلة من قطاع غزة

التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق

كانت قد بدأت أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد، والتي تخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير. 

وطلب مدير محطة الطريق الدائري، المهندس علاء توفيق، الإذن بالموافقة على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.
كما بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي، الذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، وذلك بعدما طلبت مدير المشروع، المهندسة سالي أسامة، الإذن ببدء التشغيل.

 

رئيس الوزراء النقل الذكي جناح وزارة النقل النقل مدبولي

الأكثر قراءة

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

وزير إسرائيلى يفضح مخططات الاحتلال بـ"زلة لسان".. ونتنياهو يتنصل من تصريحات القنبلة النووية

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية: تعليق المساعدات جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف

"صناعة الشيوخ" توضح أضرار مقاطعة بعض المنتجات على الاقتصاد الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان