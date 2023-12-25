أصبح 8 حارات.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا لكوبري المنيب بعد انتهاء تطويره
نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لكوبري المنيب الذي تم الانتهاء من توسعته وتطويره ليصبح 8 حارات في كل اتجاه، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
ويجري العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي.
تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى فى المسافة من تقاطع الطريق الزراعى حتى تقاطع المريوطية بطول 76 كم شاملا توسعة كوبرى المنيب على النيل من اجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.
تواصل العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى
يأتي هذا فيما يتواصل العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم. شاملا توسعة كوبرى الوراق على النيل
وجارى العمل فى إنشاء 3 محاور مرورية لربط التجمعات العمرانية والسياحية مع جانبي الطريق الدائرى " محاور المرج – الجزائر – المريوطية "
الأتوبيس الترددي
في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن التوجه إلى استخدام وسائل نقل نظيفة ومتطورة يأتي مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري على رأس تلك المشاريع ويعد خطوه هامة وبداية لتنفيذ شبكة موصلات عامة متطورة بالقاهرة الكبرى
اهداف المشروع
- الربط بين المحافظات الثلاثة القاهرة - الجيزة - القليوبية بوسيلة نقل واحدة سريعة.
- استقطاع الحارة اليسرى من كل اتجاه وتخصيصها للأتوبيس الترددي وفصله عن حارات الطريق الدائري.
- منع صعود الميكروباصات على الطريق الدائري مع الزامه بالطريق السطحي الجديد بجانب الطريق الدائري.
- إنشاء مواقف سطحية للميكروباصات تخدم محطات الأتوبيس السريع.
- تحقيق زمن تقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وتصل مدة التقاطر الى دقيقة ونص وذلك في أوقات الذروة.
- سعة الأتوبيس 170 راكب بما يعادل( 12 ميكروباص ) – (70 سيارة خاصة).
- نقل 4000 راكب بالساعة في الاتجاه.
- استخدام الأتوبيس الترددي يعادل 285 ميكروباص في الساعة.
- الربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري على سبيل المثال (تقاطع السويس – تقاطع عدلي منصور – تقاطع المرج – تقاطع مسطرد ...........).
- الاتصال بخطوط النقل العامة على سيبل المثال (مترو الخط الأول في الزهراء– المرج - مترو الخط الثالث في محطة عدلي منصور– إمبابة) (LRT في محطة عدلي منصور).
- جميع الأتوبيسات تعمل بالكهرباء وبالتالي تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات.
- جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة