أصبح 8 حارات.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا لكوبري المنيب بعد انتهاء تطويره

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لكوبري المنيب الذي تم الانتهاء من توسعته وتطويره ليصبح 8 حارات في كل اتجاه، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

ويجري العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي.

تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى فى المسافة من تقاطع الطريق الزراعى حتى تقاطع المريوطية بطول 76 كم شاملا توسعة كوبرى المنيب على النيل من اجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

تواصل العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى

يأتي هذا فيما يتواصل العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم. شاملا توسعة كوبرى الوراق على النيل

وجارى العمل فى إنشاء 3 محاور مرورية لربط التجمعات العمرانية والسياحية مع جانبي الطريق الدائرى " محاور المرج – الجزائر – المريوطية "

الأتوبيس الترددي

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن التوجه إلى استخدام وسائل نقل نظيفة ومتطورة يأتي مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري على رأس تلك المشاريع ويعد خطوه هامة وبداية لتنفيذ شبكة موصلات عامة متطورة بالقاهرة الكبرى

اهداف المشروع