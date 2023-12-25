الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة سيارة فنطاس بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة  منشأة القناطر بالجيزة من مدير شركة توريدات باكتشافه سرقة سيارة نقل “فنطاس” خاصته من داخل جراج ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، وعاطل لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهما.

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر السائق بقيامه بسرقة السيارة عن طريق كسر الزجاج لعلمه بمكان تواجدها «لسابقة عمله طرف المُبلغ»، وعلل قيامه بذلك لرفض المُبلغ إعطائه راتبه، وأنه استعان بالثانى عقب قيامه بسرقة السيارة لمعاونته فـى بيعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية منشأة القناطر بالجيزة سرقة سيارة سائق قسم شرطة بولاق الدكرور

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