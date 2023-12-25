اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون "قناة السويس لتوطين التكنولوجيا"

ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بإغلاق جلسة اليوم الإثنين.



وأوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رقم (23) بواقع 7.250 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارًا من 28 ديسمبر الجاري.



يشار إلى أن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حققت صافي ربح بلغ 860.81 مليون جنيه خلال الفترة من بداية سبتمبر 2022 حتى نهاية أغسطس 2023، مقابل 597.3 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.55 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي للشركة، مقابل 1.39 مليار جنيه في العام المالي السابق له.



وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام المالي الماضي للشركة إلى 756.02 مليون جنيه، مقابل 516.43 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.