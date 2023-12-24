الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تضع حدودًا سعرية لتحركات سهم "الوطنية للإسكان"

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت البورصة ا لمصرية، وضع حدود سعرية لتحركات سهم شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية اعتبارًا من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق في الكوبون وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.


وقالت البورصة في بيان اليوم الأحد، إنه سيسمح بتحرك السعر هبوطًا بنسبة 28.593% تقريبًا ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطًا بنسبة 19.667% تقريبًا من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم -نهاية الحق في الكوبون-.

وبإغلاق جلسة اليوم ينتهي الحق في التوزيع النقدي للوطنية للإسكان، إذ تقرر توزيع الكوبون رقم (21) بواقع 5.000 جنيه للسهم الواحد وذلك بدءًا من 27 ديسمبر الجاري.

ويعود ذلك إلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 301 لسنة 2017 بشأن أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، إذ تقرر أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطًا بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحًا منه قيمة التوزيع).


ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعودًا دون تغيير.

يشار إلى أن الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، حققت أرباح بلغت 45.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 33.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وحققت شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، صافي ربح بلغ 30.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 27.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت الشركة إيرادات أخرى (عائد أقساط بيع الفندق) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 35.25 مليون جنيه، مقابل 25.74 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

البورصة بورصة البورصة اليوم بورصة مصر أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

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