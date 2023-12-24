جني الأرباح يدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

دفعت عمليات البيع لجني الأرباح، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مع اتجاه شرائح عديدة من المستثمرين والمحافظ المالية لتسوية مراكزهم المالية قبيل أيام من نهاية العام، وسط توقعات باستمرار التذبذب في أداء السوق حتى الجلسات الأخيرة من عام 2023 والعودة القوية لانطلاقة السوق مع بداية العام الجديد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18 مليار جنيه ليصل إلى تريليون و648 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6ر51 مليار جنيه، تضمنت 48 مليار جنيه تعاملات سوق السندات و459 مليون جنيه تعاملات سوق صفقات نقل الملكية.

وهببط المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي إكس 30/ بنسبة 99ر1 % إلى 23822.17 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 1.42% إلى 5312.99 نقطة، ومؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.61% منهيا التعاملات عند مستوى 7639.43 نقطة.