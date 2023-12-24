صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع الأخير من 2023

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد– أولى تعاملات الأسبوع والأخير من العام الجاري 2023، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب، تلك التى قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.97%، ليصل إلى مستوى 24541 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.06%، ليصل إلى مستوى 29687 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.09%، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.74%، ليصل إلى مستوى 5439 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 0.77%، ليصل إلى مستوى 7832 نقطة.