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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25-12-2023 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

يشغل أذهان المسافرين خارج مصر إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث استقرت أسعار الريال السعودي اليوم بداخل عدد من البنوك الحكومة والبنوك الخاصة العاملة في مصر، حيث وصل سعر الريال داخل البنك المركزي المصري مبلغ 8.21 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.  

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25-12-2023 فى مصر 

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة  سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، وأسعار العملات في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.84 جنيه للشراء و34.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.04 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.88 جنيه للشراء و36.04 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.60 جنيه للشراء و21.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.18 جنيه للشراء و100.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

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