باحث بالشئون الإسرائيلية: مصر تواجه بقوة المخاطر التى يروجها الاحتلال منذ عام 1935

قال أحمد فؤاد أنور، باحث بالشئون الإسرائيلية والفلسطينية، إن تتعامل مع الأزمة في غزة بحسم ورشادة وتتحكم بقوة في مواجهة المخاطر التي يتم تدويرها من قبل الاحتلال منذ عام 1935.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العصابات الإسرائيلية عملت على ترويع الفلسطينيين سعيا لتهجيرهم، و80% من ضحايا التهجير القسري عام 1948 ولم يتم إعادتهم لأراضيهم حتى هذه اللحظة فلايمكن إعادة العجلة للخلف، وهذا الأمر تقف له مصر بالمرصاد من خلال تثبيت الفلسطينيي بأرضه وإدخال المساعدات لغزة.

نتنياهو ونجله يهاجمان رئيس أركان جيش الاحتلال طوال الوقت

وأكد أنه على المستوى السياسي رئيس الأركان طوال الوقت يتم مهاجمته من نتنياهو ونجله والجيش الإسرائيلي متهم بأنه فشل في تحرير المحتجرين.