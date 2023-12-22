الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: الجهود المصرية مستمرة لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير

طارق البرديسي
طارق البرديسي

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية مستمرة لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وهذا الأمر أصبح متفهمًا ومقبولًا من قبل كل الأطراف الفاعلة في العالم كله، التي أكدت أن ذلك له علاقة مباشرة بسيادة الدولة الوطنية ورؤية الدولة المصرية، وأعربت أكثر من قيادة وطرف عن تفهم وقبول ذلك الموقف. 

وأضاف "البرديسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرؤية المصرية تنبع من ذلك الفقه الدبلوماسي، وهذه الرؤية والخبرات التراكمية، وميراث علاقات الدولة المصرية واحترامها لكل تعهداتها لمبادئ القانون الدولي، وأتصور أن كل ذلك يدور مع فكرة المعرفة والالتزام والانصياع للقانون الدولي والتنظيم الدولي للمنظمات الإقليمية والعالمية.

 

مصر دولة رائدة تحافظ على الاستقرار وراعية للسلام

وأكد خبير العلاقات الدولية أن مصر تعتبر دولة رائدة تحافظ على الاستقرار وراعية للسلام، وملتزمة بكل التعهدات الدولية، خاصة أنها أصبحت دولة نموذجًا على مستوى العالم في التنظيم الدولي، حيث إن كل مواقفها وخطواتها رائدة في رفع المظالم وإزالة الجور ومنع التعدي والعدوان.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أننا نشهد تلاقي الإرادة الوطنية المصرية في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، مع الإرادة الفلسطينية في الصمود والتصدي والبقاء في الأرض، لافتًا إلى أن كل تلك التضحيات مستمرة وباقية، وهذا يؤكد أن الاحتلال مصيره للزوال، ولا يمكن كسر إرادة أصحاب الأرض.

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