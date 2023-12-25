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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرقم القومى فقط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024

حج
حج

يهتم قطاع كبير من المواطنين المنتظرين لأداء فريضة الحج عام 2024  بالبحث عن نتيجة حج الجمعيات 2024 لإتمام الركن الخامس من الإسلام، ومعرفة هل هم من الفائزين أم لا، بعد أن كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن نتائج قرعة الحج للجمعيات الاهلية لعام 2024 يوم الجمعة 15 ديسمبر 2024، حيث تم اختيار الفائزين من خلال القرعة الالكترونية المركزية عبر الحج المصري الموحد، بحضور ممثلين من جميع المحافظات.

 

قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء، نرصد في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات وموعد إعلان القرعة وشروط التقديم.

 

موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024

بعد إغلاق طلبات الحج لعام 2024 من قبل الجمعيات الأهلية سيتم الإعلان عن نتائج قرعة الحج لجمعيات المجتمع المدني خلال الفترة الحالية.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024

- تسجيل الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

  • ثم ادخل الرقم القومي في الخانة الموضحة أمامك.
  • ادخل رقم المصنع والموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.
  • ادخل كود التحقق الذي ظهر أمامك على الشاشة.
  • ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

شروط التقديم في حج الجمعيات

- إجراء الفحص الطبي في المستشفيات المحددة من قبل وزارة الصحة بعد فوزك بالقرعة.

- استبعاد الحالات المستبعدة وفقًا للتقارير الطبية.

- عدم السماح بالتنازل عن فرصة الحج أو التوريث إلى شخص آخر إلا في حالة تنازل بعض الأبناء لأحد الوالدين.

- إيداع رسوم الحج وفقًا لأسعار الطيران المحددة من قبل المؤسسة.

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شروط القبول في حج الجمعيات الأهلية 2024 

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجب على المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية الوفاء بالشروط التالية:

1. يجب أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية العمومية لجمعية الأهلية.

2. يجب دفع جميع مصاريف الاشتراك السنوي للجمعية التي ينضم إليها.

3. يجب أن تكون المؤسسة التي انضم إليها مقدم الطلب مسجلة قبل تاريخ واحد من شهر نوفمبر 2023.

4. يجب ألا يكون لدى المتقدم فريضة الحج قبل هذا العام.

5. يجب أن يكون خاليًا من أي أمراض مزمنة بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الأمراض النفسية.

6. يجب ألا تكون هناك أي مخالفات أو عقوبات قانونية مثبتة ضد الشخص بحكم نهائي.

ستتم توزيع حصص الحج عن طريق حصص محددة وفقًا لنسبة عدد بعض الطلبات، وذلك بناءً على المستويات المتوفرة، مع تخصيص مشرف لكل 46 شخص.

إقرأ أيضًا: بوابة الحج المصرية الموحدة.. موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024

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