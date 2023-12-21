الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الحج المصرية الموحدة.. موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024

الحج
الحج

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، والذي بدأ التقديم عليه منذ يوم 14 نوفمبر الماضي، وانتهت بالفعل في يوم الخميس 30 نوفمبر.

موعد الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في  قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، ووفقا للتوقعات سيتم الإعلان عن نتيجة القرعة خلال الأيام المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024

- الدخول على موقع بوابة الحج المصرية الموحدة الإلكترونية، من خلال الضغط هنـــــــــــا

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم والمكون من 14 رقم.

- كتابة رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.

- كتابة كود التحقق الذي يظهره موقع بوابة الحج المصرية الموحدة.

- الضغط على مربع بحث.

موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 ورابط الاستعلام

خلال الأيام القادمة.. التضامن تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية

للراغبين فى زيارة بيت الله الحرام .. أسعار حج الجمعيات 2024

بوابة الحج الموحدة.. هل حددت "التضامن الاجتماعي" أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024؟

شروط أداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية

- أن يكون المتقدم مصري وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون المتقدم عضوا بجمعية أهلية ومسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023 ولا يوجد عليها أي مخالفات قانونية.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة في 1 مارس 2024، ويستثنى من ذلك المرافقين لوالدهم لا يقل عمرهم عن 18 سنة.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

فئات ممنوعة من الحج لظروف صحية

- مرضى الفشل الكلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والدم والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر.

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موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 ورابط الاستعلام

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