مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

يشغل أذهان المسلمين مع بداية الصباح معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء جميع الصلوات الخمسة، في وقتها بشكل دوري، وهناك بعض المواطنين يرتبون جدول يومهم على موعد الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

وتوفر «الدستور» لمتابعيها مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 ديسمبر.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 5:14 صباحًا

صلاة الظهر 11:53 مساءً

صلاة العصر 41: 2 مساء

صلاة المغرب 4:59 مساءً

صلاة العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:21 صباحًا

صلاة الظهر 11:58 مساءً

صلاة العصر 2:44 مساءً

صلاة المغرب 5:02 مساءً

صلاة العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:10 صباحًا

صلاة الظهر 11:49 مساءً

صلاة العصر 2:35 مساءً

صلاة المغرب 4:54 مساءً

صلاة العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر 4:58 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:40 مساءً

موعد صلاة العصر 2:33 مساءً

وقت صلاة المغرب 4:52 مساءً

وقت صلاة العشاء 6:13 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر 4:59 صباحًا

صلاة الظهر 11:46 مساءً

صلاة العصر 46: 2 مساءً

صلاة المغرب 5:06 مساءً

صلاة العشاء 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الفجر 5:15 صباحًا

صلاة الظهر 11:52 مساءً

صلاة العصر 2:38 مساءً

صلاة المغرب 4:56 مساءً

صلاة العشاء 6:20 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م.