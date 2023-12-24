الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص الكثيرون على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها، لذلك يكثرون من البحث عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر، حيث تختلف مواعيد كل صلاة من محافظة لأخرى لعدة دقائق وفق للتوزيعات الجغرافية.

ويقدم موقع "الدستور" خدمته للقراء في عرض مواعيد الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 5:15 ص.
موعد أذان الظهر:11:54 ص.
موعد أذان العصر: 2:42 م.
موعد أذان المغرب: 5:01 م.
موعد أذان العشاء:6:24 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:22 ص.
موعد أذان الظهر:12:00 ص.
موعد أذان العصر: 2:45 م.
موعد أذان المغرب: 5:03 م.
موعد أذان العشاء: 6:28 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد 

موعد أذان الفجر: 5:03 ص.
موعد أذان الظهر: 11:50 ص.
موعد أذان العصر: 2:35 م.
موعد أذان المغرب: 4:54 م.
موعد أذان العشاء: 6:18 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:15 ص.
موعد أذان الظهر: 11:55 ص.
موعد أذان العصر: 2:43 م.
موعد أذان المغرب: 5:01 م.
موعد أذان العشاء: 6:24 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:16 ص.
موعد أذان الظهر: 11:56 ص.
موعد أذان العصر: 2:45 م.
موعد أذان المغرب: 5:04 م.
موعد أذان العشاء: 6:27 م. 

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مواعيد الصلاة اليوم في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:05 ص.
موعد أذان الظهر: 11:53 ص.
موعد أذان العصر: 2:40 م.
موعد أذان المغرب: 4:59 م.
موعد أذان العشاء: 6:22 م.

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:09 ص.
موعد أذان الظهر: 11:53 ص.
موعد أذان العصر: 2:48 م.
موعد أذان المغرب: 5:07 م.
موعد أذان العشاء: 6:27 م.

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان 

موعد أذان الفجر: 5:00 ص.
موعد أذان الظهر: 11:48 ص.
موعد أذان العصر: 2:47 م
موعد أذان المغرب: 5:07 م.
موعد أذان العشاء: 6:26 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة 

موعد أذان الفجر: 5:01 ص.
موعد أذان الظهر: 11:44 ص.
موعد أذان العصر: 2:38 م.
موعد أذان المغرب: 4:57 م.
موعد أذان العشاء: 6:18 م.

مواعيد الصلاة اليوم في العريش 

موعد أذان الفجر: 5:06 ص.
موعد أذان الظهر: 11:44 ص.
موعد أذان العصر: 2:30 م.
موعد أذان المغرب: 4:48 م.
موعد أذان العشاء: 6:12 م. 

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