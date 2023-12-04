الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ما موقف الصلاة الفائتة حال العودة بعد الانقطاع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى "إيمان" مفاداه أنها كانت منقطعة عن الصلاة وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن داومت عليها، وتريد أن تعرف كيفية قضاء الصلاة الفائتة وهل يمكن قضاء السنة أيضا؟

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين: "نبارك لها على عودة صلتها بالله، فالصلاة صلة بين العبد وربه، وفى حال انقطاعها تنقطع الصلة مع الله، وهذا أمر يحتاج إلى مباركة وتهنئة".

وتابع "تستمر على ما هى عليه ولا تثقل على نفسها ويمكن أن تصلى مع كل فرض فرض ثانى، ولا تقضى السنن حتى لا تثقل على نفسها فتترك الصلاة مرة أخرى".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=FVNYDFfeBBo

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الافتاء فتاوى الناس الصلة مع الله

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