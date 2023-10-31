الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أمين الفتوى: 8 أعذار شرعية تبيح عدم أداء الصلاة فى جماعة (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 8 أعذار شرعية تبيح للمسلم عدم أداء الصلاة في جماعة، أبرزها المرض وعدم استطاعة المريض بدنيًا الذهاب إلى المسجد، ما يعد من باب التخفيف على الناس، رغم أهمية صلاة الجماعة في المسجد وكونها فرض كفاية.

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وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "أيضًا بعض الظروف المناخية تجعل من الجائز عدم أداء الصلاة في جماعة، ليصلي الفرض بالمنزل بدلًا من ذلك، مثل أن يكون هناك يوم في مطر شديد أو صواعق أو عواصف ترابية وبرق ورعد".


وتابع: "عدم الشعور بالأمان كأن يطاردك أحد عذر لعدم الصلاة جماعة في المسجد، ولكن عندما يكون هناك طعام قبل إقامة الصلاة علينا تناول الأكل أولًا ثمَّ الذهاب بعدها للصلاة، أي نؤخر الجماعة ولو فاتتنا الجماعة الأولى، وفي الأحوال كلها علينا الحرص على صلاة الجماعة ولها أولوية".

واستكمل: "لا يطلب الصلاة في جماعة وربنا يسامح صاحب العذر وإن كان حريصًا على الأجر سيأخذ الثواب نفسه بصلاته في بيته لأنه حبسه العذر، طالما مداوم على الصلاة ولم يحل بينه وبينها إلا ظرف طارئ شديد".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=TBkVRp7UJ70

الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية الإفتاء المصرية صلاة الجماعة

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