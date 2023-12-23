السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 23-12-2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم السبت في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في معرفة موعد رفع الأذان وإقامة الصلاة في محافظة إقامته للالتزام بها في آداء الفرائض الخمس.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 23-12-2023 في محافظات مصر

يعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم السبت 23-12-2023 الموافق 10 من جمادى الأولى الآخر 1445 هجريًا وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والتي جاءت كما يلي:

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:13 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:52 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:40 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:58 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:22 مساء.

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ما حكم كثرة انفلات الريح أثناء الصلاة والوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

 

الصلاة في محافظة الوادي الجديد


موعد صلاة الفجر الساعة 5:17 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:01 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:21 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:40 مساء.


مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:46 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:04 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:26 مساء.


الصلاة في محافظة الفيوم


موعد صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:48 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:46 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:04 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:27 مساء.

 

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

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موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة وفقًا لمجلس كنائس الشرق الأوسط


مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:00 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:50 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:09 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:31 مساء.


الصلاة في محافظة الشرقية


موعد صلاة الفجر الساعة 5:13 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:51 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:38 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:56 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:20 مساء.

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