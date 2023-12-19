الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع صباح يوم جديد يشغل أذهان المسلمين الانتظام في الصلاة بشكل يومي، ويزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر  2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لكي يؤدوا الفريضة في أوقاتهم، وهناك عدد من الأشخاص ينظمون جدول يومهم على مواقيت الصلاة اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

و تقدم «الدستور» في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة   

وقت صلاة الفجر 5:12  ص.
موعد صلاة الظهر 11:51 ص.
موعد صلاة العصر 39: 2 م.
موعد صلاة المغرب 4:59 م.
موعد صلاة العشاء  6:21 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية    

  
وقت صلاة الفجر 5:19 ص.
موعد صلاة الظهر 11:56 ص.
موعد صلاة العصر 2:42 م.
موعد صلاة المغرب 5:00 م.
موعد صلاة العشاء 6:24 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية


وقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد  صلاة العصر 2:34 م 
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:16  م.         

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57 ص.
وقت صلاة الظهر 11:39 ص.
موعد صلاة  العصر 2:32 م.
وقت صلاة المغرب 4:52 م.
وقت صلاة العشاء 6:12 م.   
 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

أفضل الأدعية المستحبة والمستجابة في يوم الجمعة المبارك


مواقيت الصلاة اليوم  فى أسوان 

وقت صلاة الفجر 4:59  ص.
موعد صلاة الظهر 11:45 ص.
موعد صلاة العصر 43: 2.
موعد صلاة المغرب 5:04 م.
موعد صلاة العشاء 6:22 م.

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