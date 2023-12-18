الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يهتم المسلمون في مصر خلال هذه الأيام بمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، رغبة في تأديتها بأوقاتها الصحيحة، حيث أنها تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، وكما أقرها الله “سبحانه وتعالى” مركزا أساسيا وهي ثاني أركان الإسلام.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر  2023 في محافظات مصر

وفي السطور التالية تنشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وبعض المحافظات.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في محافظة القاهرة، وبعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الإثنين 18 ديسمبر
صلاة الفجر 5:12  صباحًا

صلاة الظهر 11:51 مساءً

صلاة العصر 39: 2 مساء

صلاة المغرب 4:58 مساءً

صلاة العشاء  6:21 مساء

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر في الإسكندرية         
صلاة الفجر 5:18 صباحًا

صلاة الظهر 11:56 مساءً

صلاة العصر 2:40 مساءً

صلاة المغرب 5:00 مساءً

صلاة العشاء 6:24 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر في الإسماعيلية
صلاة الفجر 5:08 صباحًا

صلاة الظهر 11:47 مساءً

صلاة العصر 2:34 مساءً

صلاة المغرب 4:52 مساءً

صلاة العشاء 6:16  مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:38 مساءً

موعد صلاة  العصر 2:31 مساءً

وقت صلاة المغرب 4:50 مساءً

وقت صلاة العشاء 6:11 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 ديسمبر  في أسوان 
صلاة الفجر 4:57  صباحًا

صلاة الظهر 11:44 مساءً

صلاة العصر 44: 2 مساءً

صلاة المغرب 5:04 مساءً

صلاة العشاء 6:23 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 18 ديسمبر في المنصورة
صلاة الفجر 5:12 صباحًا

صلاة الظهر 11:50 مساءً

صلاة العصر 2:36 مساءً

صلاة المغرب 4:55 مساءً

صلاة العشاء 6:19 مساءً

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