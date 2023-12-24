لـ2024.. ملفات يتم العمل عليها بوزارة الطيران: تدريب العنصر البشري الأبرز

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني يعمل على استكمال مسيرة التطوير بقطاع الطيران، والعمل على العديد من الملفات الهامة ضمن استراتيجية الوزراة الخاصة بتطوير المطارات والعديد من الملفات الهامة لضمان استدامة الطيران.

ومن أهم وأبرز الملفات التي تعمل عليها وزارة الطيران المدني خلال العام المقبل 2024، التالي:



رفع كفاءة المطارات وتحويلها لمطارات ذكية

تعمل وزارة الطيران المدني على استمرار منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال استكمال المشروعات التي بدء العمل بتنفيذها فيما يتعلق بتطوير المطارات العمل على تحويلها لمطارات ذكية صديقة للبيئة.



وتشمل خطة التطوير مختلف المطارات وفى مقدمتها حاليًا رفع كفاءه برج العرب وإنشاء به أول مبنى جديد صديق للبيئة ومن المنتظر افتتاحه فى يونيو المقبل، وتطوير كلا من مطارات القاهرة والغردقة وسانت كاترين وشمال سيناء "طابا"، كذلك تحديث المنظومةِ الأمنية بالمطارات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى لزيادة كفاءة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري.



خفض الانبعاثات الكربونية للطيران

استمرار العمل بملف خفض الانبعاثات الكربونية بمجال الطيران الي جانب العالم حيث تعمل صانعي الطيران المدني بالعالم حاليا على بحث خفض الانبعاثات الكربونية والوصول بها إلى صفر انبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية التي قد تحدث في المستقبل بسبب انبعاثات الطيران.



التحول الرقمي



استمرار عمل قطاع الطيران على التوسع في منظومة التحول الرقمي في مختلف أنشطة النقل الجوي.



تطوير منظومة النقل الجوي

استكمال مسيرة التطوير لمنظومة النقل الجوي الذي يأتى في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد وجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، تحقيقًا لأهداف الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح حيث تقدم الوزارة حوافز وتخفيضات لشركات الطيران بالمطارات السياحية تصل إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار والخدمات الأرضية.



تحديث أسطول النقل الجوي

تحديث الأسطول الجوى للشركة الوطنية مصر للطيران والتوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، كذلك تعزيز نشاط الطيران منخفض التكاليف من خلال شركة إير كايرو وتدعيم التعاون مع القطاع الخاص فى كافة المجالات

كذلكً تطور آلية العمل فى منظومة الطيران منخفض التكاليف بعد التوافق على الضوابط الحاكمة لها، من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.



تدريب وتأهيل العنصر البشري



تدريب وتأهيل العنصر البشري من أهم الملفات التي تعتبر على رأس أولويات استراتيجية وزارة الطيران بجميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بما يتواكب مع منظومة التطوير التي يشهدها قطاع الطيران، وذلك من خلال تدريب العنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية للقطاع وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران الذى يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني.



من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المتخصصة في مجال التأهيل العِلمىْ وتدريب العنصر البشري كونها صَرحًا تعليميًا على المستوى الاقليمى والدولى وتضم 3 كليات ومعهدين لتدريس علوم الطيران للدارسين من الدول العربية والإفريقية الشقيقة ومختلف دول العالم..



القاهرة الافريقية

استكمال مسيرة تعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية من خلال التوسع فى شبكة الخطوط الجوية، وبدء نشاط الطيران منخفض التكاليف وبرامج لتحفيز الطيران، من خلال شركة مصر للطيران وإيركايرو.