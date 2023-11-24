زيادة معدلات التشغيل الرحلات السياحية البولندية الوافدة إلى شبكة المطارات

كشفت مصادر مطعلة بالشركة المصرية للمطارات، عن زيادة الرحلات الجوية السياحية القادمة من دولة بدولندا إلى المطارات السياحية المصرية خلال الأونة الأخيرة، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي لهذا، والذي يتوقع أن تشهد الحركة الجوية السياحية الدولية زيادة في معدلات التشغيل الجوية والركابية القادمة من مختلف دول العالم، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن والمنتجعات المصرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن السياحية البولندية الوافدة إلى شبكة المطارات السياحية المصرية، أصبحت أهم وأكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الأونة الأخيرة، حيث بدأت شركات الطيران الخاصة بالبلدين في تسيير رحلات منتظمة وغير منتظمة "الشارتر" طوال أيام الأسبوع، وبالأخص إلى مدينتي شرم الشيخ ومرسى علم، حيث تشهد كافة الرحلات الوافدة إلى تلك المنتجعات إمتلاءًا كاملًا بمقاعد الطائرات ذات الطرازات المختلفة.

وأشارت المصادر، إلى أنه مع قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، سشتهد الحركة السياحية البولندية زيادة هائلة للغاية، وفقًا لتوقعات وكلاء وشركات السياحة ووكلاء شركات الطيران العاملة بدولتى مصر وبولندا، رغم الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة الفلطسني خلال 47 يومًا الماضية، مشددًا على ثقة السائحيين البولنديين في قدرات الدولة المصرية على تأمين السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية.

وأوضحت المصادر، أن هناك طلبات متزايدة من جانب شركات السياحة ووكلاء السياحة أيضًا، لزيادة الأعداد الركابية للسياحية البولندية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية مع حلول العام الجديد 2024، وزيادة أعداد الرحلات عبر شركات الطيران الخاصة بالبلدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل الإمكانيات الضخمة والتجهيزات الهائلة التي تتمتع بها شبكة المطارات السياحية المصرية خلال الأونة الأخيرة.

وتابعت المصادر، أن هناك تعليمات مشددة من جانب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية ووسائل الحماية التأمينية بكافة المطارات وتذليل كافة العقبات التي ربما تواجه الحركة السياحية الدولية والداخلية الوافدة إلى تلك المطارات، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة.

وأضافت المصادر، أن شبكة المطارات المصرية تشهد خلال الأونة الأخيرة، تطوير وتحديث لكافة الصالات والأبينة والمنشآت التابعة والطرق، فضلًا عن كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات عبر كافة شركات الطيران التي تهبط بالمطارات المصرية.