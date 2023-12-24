الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: النظام الصحي في قطاع غزة يتعرض للتدمير

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الأحد، إن النظام الصحي في قطاع غزة يتعرض للتدمير، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار.

وأشاد تيدروس بالعاملين في القطاع الطبي في غزة، الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة.

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وقال غبريسوس في منشور على منصة إكس، إن القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة، قائلا: "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأكد تيدروس أنه في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن من بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، هناك تسعة فقط تعمل الآن بشكل جزئي، وكلها في الجنوب.

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وأوفدت المنظمة بعثات إلى مستشفى الشفاء والأهلي الواقعين في شمال قطاع غزة، واللذين أصيبا بأضرار بالغة، ووصفت مشاهد مرضى متروكين يستجدون الطعام والماء بأنها لا تحتمل.

وحذرت المنظمة من أن نسبة أفراد طواقم الرعاية الصحية الذين ما زالوا يعملون في غزة تقتصر على 30%.

وتعرضت المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع.

وأحصت منظمة الصحة العالمية 246 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أسفر عن استشهاد 582 مواطنا، و748 إصابة.

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وسبق، وصرح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة ومجازر غير مسبوقة، تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية ودولية جادة لوقف هذا العدوان.

 

الصحة العالمية وقف إطلاق النار قطاع غزة الرعاية الصحية منصة إكس

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