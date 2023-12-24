الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف منزلًا قرب مخيم دير البلح وسط غزة

منى عوكل
منى عوكل

أفادت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن الاحتلال يطلق قنابل إنارة في الأجواء الشمالية لخان يونس.


وأضافت، عبر تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن طيران الاحتلال يقصف منزلًا قرب مخيم دير البلح وسط غزة.


فيما قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد غابت عن مدينة بيت لحم جراء الأوضاع في غزة.


وأضافت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من بيت لحم، أن مشهد الحزن في مدينة بيت لحم هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في بيت لحم تزامنًا مع أعياد الميلاد. 
 

غزة خان يونس قطاع غزة فلسطين مخيم دير البلح

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