الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن الرقب: قطاع غزة دمر بالكامل وسُيعمر بأموال الكيان المحتل

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، يريد السيطرة على قطاع غزة سياسيًا، رافضًا تسليم القطاع للسطلة الفلسطينية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم يحققوا أي انتصار، والدليل زيادة عدد القتلي في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الرقب أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة كلما نزل الجنود على الأرض، وهذا يعرقل مخططات بنيامين نتنياهو والتي تتمثل في تهجير الشعب الغزاوي من أرضه.

ونوّه الرقب بأن هناك دمارا شاملا تعرض له قطاع غزة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية دمرت بالكامل، سواء كهرباء أو خطوط مياة، وهذا جزء من سياسية الأرض المحروقة، وستم تعمير القطاع بأموال الكيان الصهيوني.

أيمن الرقب الكيان المحتل الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس القدس بنيامين نتنياهو اكسترا نيوز

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: الخطاب الأمريكى لم يتغير بالشكل الذى ينتظره الشعب الفلسطينى

"هموت فيها".. مأساة فلسطينى يعيش هو وأسرته فى سيارة بمدينة رفح (فيديو)

محلل سياسى لـ"إكسترا نيوز": النظام العالمى يعاني صراعات قد تشكل من جديد خريطة العالم

محلل سياسى صينى: الولايات المتحدة تستخدم تايوان كورقة ضغط على الحكومة الصينية

السفير حسين هريدى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل لم تحرز أى انتصار فى غزة

محلل إقتصادي لـ"إكسترا نيوز": في النصف الأول من عام 2024 قد يشهد الدولار تراجعا ملحوظا

أيمن الرقب: من المحتمل أن تكون هناك هدنة قد تصل إلى شهر فى غزة

بعد استشهاد 100 صحفى فلسطينى.. هبة جلال: "فين منظمات حقوق الإنسان؟"

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

الأهلى يعلن عن راع جديد قبل المشاركة فى السوبر المصرى للأبطال

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

لفتة إيرانية مُقدَّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة