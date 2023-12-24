أيمن الرقب: قطاع غزة دمر بالكامل وسُيعمر بأموال الكيان المحتل

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، يريد السيطرة على قطاع غزة سياسيًا، رافضًا تسليم القطاع للسطلة الفلسطينية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم يحققوا أي انتصار، والدليل زيادة عدد القتلي في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الرقب أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة كلما نزل الجنود على الأرض، وهذا يعرقل مخططات بنيامين نتنياهو والتي تتمثل في تهجير الشعب الغزاوي من أرضه.

ونوّه الرقب بأن هناك دمارا شاملا تعرض له قطاع غزة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية دمرت بالكامل، سواء كهرباء أو خطوط مياة، وهذا جزء من سياسية الأرض المحروقة، وستم تعمير القطاع بأموال الكيان الصهيوني.