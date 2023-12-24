الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وولفرهامبتون يتغلب على تشيلسي ويزيد أوجاعه في البريميرليج

تشيلسي وولفزز
تشيلسي وولفزز

تغلب وولفرهامبتون على نظيره تشيلسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

هدف التقدم سجلها الجابوني ماريو لمينا بالدقيقة 51 من رأسية داخل منطقة جزاء البلوز.


وعزز ماتيو دوهيرتي فوز فريقه بهدف ثاني بالدقيقة 92 بتسديدة داخل منطقة الجزاء.


وقلص الفارق لتشيلسي نكونكو بالدقيقة السادسة من وقت بدل الضائع برأسية داخل منطقة الجزاء.


الفوز رفع رصيد وولفز إلى 22 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما وقع تشيلسي بالمركز العاشر بنفس رصيد النقاط.


تشكيل تشيلسي.. رباعي هجومي بقيادة جاكسون أمام وولفرهامبتون

 

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسى، سيلفا، كيلول

خط الوسط: كالاجير، أجوتشوكو، بالمر

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بروخا


من ناحية أخرى، تأهل فريق تشيلسي مؤخرا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، فى المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الجارى 2023-2024.

 

 

 

 

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