أعلن ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون عصر اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم رحيم ستيرلينج، كول بالمر، بروخا ونيكولاس جاكسون.

تشكيل تشيلسي.. رباعي هجومي بقيادة جاكسون أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسى، سيلفا، كيلول

خط الوسط: كالاجير، أجوتشوكو، بالمر

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بروخا

ويحتل تشيلسي المركز العاشر عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد وولفرهامبتون فى المرتبة الثالثة عشرة برصيد 19 نقطة.

ويسعى فريق تشيلسي لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزا سهلا على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من ناحية أخرى، تأهل فريق تشيلسي مؤخرا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، فى المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الجارى 2023-2024.

وصعد فريق تشيلسي لهذا الدور على حساب نظيره بلاكبيرن روفرز بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.