الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صور ادارة الذات ومواجهه تحديات العمل في ندوة بالقابضة للمطارات

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

أقامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة تثقيفية بعنوان "إدارة الذات والصراع في العمل والحياة".وذلك في إطار الاهتمام بالجانب الثقافي والنفسي للعاملين 

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شهدت الندوة التي اقامتها الادارة العامة  للتدريب بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية  في مركز التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي حضورا مكثفا من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ووزارة الطيران المدني المصري حيث انقسمت الندوة لقسمين ناقش الجزء الاول منها والذي القاه دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية "التحديات والصراع في العمل والحياة" وناقش الجزء الثاني التي القته دكتور ايمان وليم مديرة مركز CTC كيفية "إدارة الذات والحياة بشكل أفضل".

اشجار الكريسماس تستقبل المسافرين في المطارات المصرية ولوميريديان مطار القاهرة  
 

علي الجانب الاخر انت قد انهت شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وفندق لوميريديان مطار القاهرة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث تزينت صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية وفندق لوميريديان  بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل بالاضافة الي الديكورات المختلفة احتفالا بالعام الجديد.

وكانت قد أقامت الإدارة الطبية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يومًا طبيًا مجانيًا للعاملين وذلك بالتعاون مع مستشفى الشروق التخصصي حيث تم إجراء الكشف على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر وتقديم الاستشارات العلاجية المجانية.
يأتي ذلك اليوم في إطار اهتمام الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتقديم خدمات طبية مميزة للعاملين حيث قامت الشركة أيضًا  خلال الأسبوع الجاري بتنظيم حملة تطعيم ضد الانفلونزا الموسمية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، وذلك على هامش الندوة التوعوية عن كيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض الموسمية التي نظمها قطاع شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ومركز التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي.

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ادارة الذات مواجهه تحديات العمل ندوة بالقابضة للمطارات القابضة للمطارات ميناء القاهرة الجوي الطيران المدني

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